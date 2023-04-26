Передача Украине 20 бронемашин Valuk была завершена на этой неделе.

Правительство Словении в условиях полной секретности доставило в Украину 20 единиц бронированных машин Valuk.

Об этом пишет словенское издание 24UR со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на вооружении словенской армии в течение 24 лет находилось 85 единиц этих БМП. Они вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами.

Издание отмечает, что это наименее устаревшее вооружение, которое Словения отправила в Украину, оно предназначено для транспортировки пехоты и защищает ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибра до 12,7 мм.

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По словам источников словенского издания, транспортировка 20 бронемашин Valuk в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности. Сама операция длилась несколько месяцев, ведь бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти. Их перевозили самолетом в один из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

Предполагается, что БМП Valuk сыграют свою роль в большом весеннем контрнаступлении, которое готовит Украина. Так, с помощью более 50 стран-союзников, в том числе Словении, Украина собрала достаточно брони, вооружения и техники для обеспечения девяти новых маневренных бригад. Лишь недавно Украина получила дополнительно 230 западных танков и 1500 единиц бронетехники.

В Министерстве обороны Словении отказались комментировать тип и объем военной, предоставленной Украине, отметив, что решения правительства относительно такого вида помощи не являются публичными.

БМП Valuk - что известно

Valuk - это легкая колесная бронированная машина, изготовленная для словенской армии. Является усовершенствованной версией австрийского бронетранспортера Pandur 6x6.

С баком на 247 литров он имеет достаточно большой запас хода: около 600 километров на дороге и 200-300 километров на бездорожье. Максимальная скорость машины достигает 100 км/ч. Экипаж машины составляет 2-3 человека в зависимости от версии, а количество пассажиров - 2-6 человек.

Военная помощь Украине от Словении

В целом, для защиты от российской агрессии Словения уже направила в Украину 28 танков M55S, 35 гусеничных бронированных машин M80A, 16 гаубиц M2A1, 20 автомобилей HMMWV (Хамви) и много другого вооружения и техники.

Как сообщал УНИАН, Словения присоединилась к проекту совместной закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины. 20 марта 2023 года на встрече министров обороны стран ЕС было согласовано поставку Украине одного миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев. В Минобороны Словении отметили, что это соглашение устанавливает рамки для участия государств-членов в проекте и содержит положения относительно цели, финансов, администрирования, заключения контрактов и ответственности.

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