Дрон воплощает "большие тенденции" в войне - переход к маленькому, дешевому и одноразовому оружию, увеличение использования потребительских технологий и движение к автономии в бою.

FPV-дроны, которые сейчас используются в войне в Украине, являются оружием будущего, поскольку меняют баланс между людьми и технологиями во время боевых действий. Об этом говорится в материале The Economist.

Издание указывает, что это небольшие, дешевые самолеты, оснащенные взрывчаткой, адаптированные на основе потребительских моделей, которые делают жизнь солдата еще опаснее.

"Эти дроны проскальзывают в башни или блиндажи танков. Они бродят и преследуют свою добычу, прежде чем отправиться на убийство. Они наносят большой ущерб пехоте и бронетехнике", - пишет СМИ.

Журналисты напоминают, что на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине Сил беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ.

"В 2024 году Украина планирует создать 1-2-метровые беспилотники. Удивительно, но это будет соответствовать уменьшению потребления снарядов в Украине, которое произошло из-за того, что республиканцы в Конгрессе позорно отказывают Украине в поставках, которые ей нужны", - отмечает издание.

Авторы материала подчеркивают, что дрон воплощает "большие тенденции" в войне: переход к маленькому, дешевому и одноразовому оружию, увеличение использования потребительских технологий и движение к автономии в бою.

"Базовые дроны FPV революционно просты. Потомки гоночных квадрокоптеров, построенные из готовых компонентов, они могут стоить всего несколько сотен долларов. ... Самолеты-охотники-убийцы массового производства уже меняют баланс между людьми и технологиями во время войны", - констатирует издание.

Дроны во время войны в Украине - последние новости

Во вторник, 6 февраля, президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ. По его словам, это необходимо для координации в Силах обороны, а также для обеспечения надлежащего уровня планирования и качества логистики.

Впоследствии в Минобороны объяснили, зачем ВСУ новый род войск. Там отметили, что это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников.

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