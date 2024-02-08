Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал уничтожене российского ударного вертолета Ка-52 в районе Авдеевки.
"Новость, шикарная по многим показателям. Этих вертолетов становится на вооружении оккупантов все меньше, а их производство это не Т-62 снимать с консервации и, скажу так, даже не Т-90 клепать на УВЗ", - прокомментировал он.
Коваленко отметил, что вертолет был сбит из ПЗРК, то есть он подлетел так близко, что это стало возможным. "Первая мысль - россиянам не хватает на Авдеевском направлении артсистем и они начали применять Ка-52 как воздушную эрзац-артсистему", - отметил аналитик.
Он высказал мнение, что оккупанты пытаются всеми имеющимися средствами максимально ускорить захват Авдеевки. "И вот, на убой уже по максимальному сближению кидают вертолеты. Им ничего не жалко, главное - управиться до послания путина федеральному собранию", - отметил Коваленко.
"В целом, эпизод как по потерям технической компоненты - весьма положительный, но как по тенденции командования оккупантов "за ценою не постоим", не особо. Будут кидать все, ради ситуативно-локационного результата", - подчеркнул аналитик.
Уничтожение Ка-52
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По данным бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и "удобрил почву на Авдеевском направлении".