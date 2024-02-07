Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников.

Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины, откроет возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он подчеркнул, что использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника: на земле, в воздухе и на море - настоящая революция в ведении боевых действий.

По словам Павлюка, беспилотники доказали свою неоспоримую эффективность и важность в современной войне, и Силы обороны уже нанесли критические потери вражескому флоту, ежедневно уничтожают живую силу и технику противника в значительных объемах - именно благодаря дронам.

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Заместитель министра пояснил, что создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных Сил Украины - подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий и готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств.

"Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников. Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска. Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий", - отметил Павлюк.

Зеленский заявил о создании нового подразделения ВСУ

6 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ "О наращивании возможностей сил обороны". В частности, глава государства поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. "Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию безопасности в Черном море благодаря дронам.

"Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники - это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом", - сказал он в видеообращении.

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