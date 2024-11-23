По мнению Романенко, россияне еще попытаются сделать один-два подобных пуска, комбинируя их с "кинжалами".

Россия нанесла удар по Днепру ракетой средней дальности, но такие ракеты не взяты на вооружение и, скорее всего, находятся на стадии тестирования. Такое мнение в эфире Еспресо высказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Относительно ракетного удара по Днепру 21 ноября, мы имеем дело с ракетой средней дальности. Какое ее название, на мой взгляд, это второстепенный вопрос. Главное - сколько таких ракет есть у РФ и насколько они эффективны", - сказал он.

По словам эксперта, судя по тому, что о них ничего неизвестно, даже в профессиональной прессе никакой информации не было, то это означает, что эти комплексы не взяты на вооружение:

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"То есть как минимум они находятся на стадии тестирования, если вообще не в экспериментальной стадии. А это означает, что россияне фактически имеют единицы таких ракет".

По его мнению, россияне еще попытаются сделать один-два подобных пуска, комбинируя их с "кинжалами", чтобы создавалось впечатление страшного разрушительного оружия.

"То, что падало на Днепр, - это обломки, каждый весом до 200 кг, но с огромной скоростью, поэтому с большой кинетической энергией. То есть они способны пробивать какие-то защитные слои, как бетон, но при этом крайне неточны. Что касается ракеты, то она имеет боевую часть, которая разделяется. По Днепру стреляли ракетой, которая имела шесть частей, шесть блоков индивидуального наведения. Эти шесть блоков неточны, там точность поражения плюс-минус начиная с 50 м", - прокомментировал ученый.

Ракетный удар по Днепру

Как сообщал УНИАН, 21 ноября РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

В Главном управлении разведки Минобороны 22 ноября проинформировали, что Россия нанесла удар, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

В ГУР отметили, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами.

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