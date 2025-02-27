Дроны с этим модулем смогут преодолевать расстояние более чем в 20 километров.

Силы беспилотных систем провели испытания оптоволоконного модуля украинской разработки "Шелкопряд".

Как сообщает пресс-служба СБС, эта передовая технология открывает новые возможности для боевого применения. "Шелкопряды" можно устанавливать не только на FPV-дроны, но и на наземные роботизированные комплексы, а также обеспечивать управление надводными и подводными беспилотными системами.

Отмечается, что разработчикам удалось максимально упростить его, сделав не только удобным, но и эффективным в боевых условиях. Кроме того, разработчики отмечают, что при управлении такими дронами не используется радиоэфир. А потому, зафиксировать место запуска дрона средствами РЭБ невозможно:

"FPV-дроны, оснащенные "Шелкопрядом", легкие, маневренные и способны преодолевать расстояния более 20 км. Это дает украинским беспилотникам еще большее преимущество на поле боя. Силы беспилотных систем продолжают масштабировать использование оптоволоконных модулей, интегрируя их в боевые платформы различных типов".

Дроны на оптоволокне:

В январе журналисты Defense Express писали, что Украине удалось создать дрон на оптоволокне, который способен преодолевать расстояние в 41 километр. Отмечалось, что это пока самый высокий показатель, который фиксировался в открытых источниках.

Между тем журналисты Business Insider отмечают, что дроны с искусственным интеллектом, а также БПЛА на оптоволокне могут "изменить правила игры" на фронте. Эти беспилотники пока не получили широкого распространения, но как только это произойдет, они полностью изменят способ ведения войны дронами.

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