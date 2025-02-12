Такие БПЛА сложнее уничтожить, чем обычные радиочастотные беспилотники, отметили в издании.

Дроны на оптоволокне и управляемые искусственным интеллектом беспилотники, которые устойчивы к глушению сигнала, могут изменить правила игры на фронте в Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подразделение беспилотных систем специального назначения НГУ "Тайфун".

Отмечается, что эти беспилотники пока не получили широкого распространения, но как только это произойдет, они полностью изменят способ ведения войны дронами.

Указывается, что после того, как обе стороны усовершенствовали возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения БПЛА, операторам нужен был способ ее обойти.

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"Украина впервые задокументировала использование россиянами оптоволоконных беспилотников прошлой весной. Они стали более заметны осенью… Кабель поддерживает связь между оператором и дроном, гарантируя, что система не может быть заглушена. В то время было неясно, будут ли широко использоваться волоконно-оптические дроны в качестве следующего этапа эволюции беспилотной войны, но было ясно, что они многообещающие", - говорится в публикации.

Управляемые искусственным интеллектом БПЛА назвали еще одной востребованной, но все еще экспериментальной адаптацией к системам РЭБ.

При этом акцентируется, что в "Тайфун" на данный момент не видят систематического применения ни волоконно-оптических дронов, ни систем, управляемых ИИ.

"С волоконно-оптическими и управляемыми ИИ беспилотниками проблемы для передовых сил будут еще больше. Обе эти системы сложнее уничтожить, чем обычные радиочастотные беспилотники, поскольку они неуязвимы для радиоэлектронной борьбы. Дрон, управляемый автономной системой наведения на конечном участке, после захвата цели будет по-прежнему сохранять траекторию полета, даже если он будет заглушен, что фактически делает его оружием типа "выстрелил и забыл". Волоконно-оптические беспилотники - это менее затратное и менее технологичное решение, обеспечивающее постоянное соединение, благодаря чему операторы могут игнорировать любые средства радиоэлектронной борьбы и продолжать вести дрон к цели", - отмечается в публикации.

По данным подразделения "Тайфун", возможности уничтожения оптоволоконных беспилотников сейчас относительно ограничены:

"Единственный способ противостоять им - это своевременное визуальное обнаружение и физическое уничтожение".

Однако, как добавили в издании, такие дроны не всегда легко обнаружить, что означает, что у бойцов может быть ограниченное время для реагирования.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Украине бушует скрытая битва радиоэлектронной борьбы, которая значительно усложняет ведение войны с использованием дронов. Акцентировалось, что РЭБ "играет решающую роль в современной войне".

В спецподразделении "Тайфун" заявляли, что это невидимая угроза, требующая частой адаптации:

"Операторы БПЛА постоянно сталкиваются с невидимыми щитами, из-за чего они внезапно теряют контроль над своими дронами из-за прерывания сигналов".

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