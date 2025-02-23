Дрон отправленный для доразведки, зафиксировал что вся бронетехника была уничтожена пожаром, который возник после поражения.

Операторы беспилотников подразделения "Птицы Мадьяра" уничтожили российскую бронетехнику в ангаре на дистанции более 20 км. Отработали FPV-дроны на оптоволокне.

Видео атаки обнародовал командир бригады Роберт Бровди "Мадьяр" в своем Telegram-канале. Россияне спрятали бронетехнику в ангаре, но бетонный тайник обнаружили с помощью "разведки боем" FPV-дроном на оптоволокне.

Всего в ангаре было спрятано 2 бронеавтомобиля, и 2 БМП. После этого один из бронеавтомобилей был поражен с помощью дрона. Добить остальную бронетехнику прилетели еще два обычных дрона.

Пораженный бронеавтомобиль загорелся, однако вторую машину, которая стояла рядом с ним оккупанты все же успели отогнать. Впрочем, в результате второго налета дроны поразили обе БМП.

Дрон отправлен для доразведки, зафиксировал что вся бронетехника была уничтожена пожаром, который возник после поражения.

Также "Мадьяр" показал уничтожение еще 3 танков, 3 БМП, 1 БТР и одной единицы автотранспорта. В частности было показано как одним FPV дроном удалось уничтожить БМП и танк - обе машины предварительно подорвались на противотанковых минах, таким образом что остановились вплотную друг к другу. Поэтому, после того, как у пораженного дроном танка сдетонировал боекомплект, были уничтожены обе машины. Также было показано поражение 9 единиц буксируемой артиллерии.

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области - Дачное и Зеленовку. А 21 февраля оккупанты зашли в Новоочеретоватое.

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