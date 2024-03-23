Отмечается, что российские позиции атакую БПЛА из фанеры.

Российские оккупанты жалуются, что украинские военные бьют по их позициям дронами, собранные из простых подручных средств. Эксперты отмечают, что чем незаметнее и дешевле такой беспилотник без потери функциональности, тем лучше.

Аналитики Defence Express отметили, что габаритный БПЛА из фанеры, обшитой плотным полиэтиленом, имеет топливный бак - пятилитровые баклажки, хвост - водопроводная труба, аппаратный отсек - фанерный ящик.

Главная задача идеального дрона-камикадзе - единственный полет, который должен завершиться поражением вражеской цели. Таким образом самые дорогие части дрона - малогабаритный двигатель внутреннего сгорания и система управления. Учитывая нынешние условиях на фронте - чем дешевле конструкция дрона-камикадзе, тем лучше.

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Аналитики отметили, что такой БПЛА - классический барражирующий боеприпас с возможностью управления на терминальном участке.

Армия дронов - послдение новости

"Армия дронов" - проект, который стартовал летом 2022 года для бесперебойного обеспечения беспилотными летательными аппаратами Сил обороны Украины.

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать отдельный род сил для дронов.

18 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 4 по 18 марта украинские военные при помощи "Армии дронов" поразили 88 российских танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 183 оккупантов.

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