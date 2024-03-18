За две недели только дронами уничтожено техники, которой хватит на полноценную танковую бригаду.

Благодаря ударным подразделениям, которые обеспечивает проект "Армия дронов", за две недели (4-18 марта) поражено 88 российских танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 183 российских оккупантов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений БпЛА за две недели. Украинские беспилотники на фронте успешно продолжали разоружать российскую армию", - заявил он.

По словам Федорова, за это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.

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Кроме того, по информации вице-премьера, за две недели Силами обороны уничтожено 42 САУ, 133 орудия, 33 единицы радиотехнического оборудования, 382 опорных пункта, 18 РСЗО врага, а также 183 российских оккупантов.

"Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше", - добавил Федоров.

Украинская "Армия дронов"

"Армия дронов" - проект, который начали летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. По его словам, документ начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем.

Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины, откроет возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

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