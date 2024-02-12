Военные отметили, что захватчики не успевают доехать до "нуля".

Российские оккупанты боятся дронов украинских аэроразведчиков. Захватчики при виде беспилотников начинают паниковать.

Военнослужащий Харьковского пограничного отряда и боец подразделение Quiсk death Александр рассказал, что его бойцы стали настоящим ужасом для оккупантов. По его словам, захватчики боятся "птичек", запущенных украинскими аэроразведчиками, что целыми подразделениями отказываются выходить "на передок".

"Мы даем достойный отпор противнику. Он не доезжает до "нуля", потому что знает, что есть группа, которая его ликвидирует сразу на подъезде. Об этом свидетельствуют наши перехваты", - отметил военный с позывным "Изи" в интервью АрміяInform.

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Он отметил, что как только россиян видят в воздухе украинский дрон, то сразу начинают паниковать и прятаться по норам.

"Они не знают, где появится тот "батальон" дронов, но четко понимают, что будет поражение - кто-то из них домой уже не вернется", - указал защитник.

Бойцы подчеркивают, что дроны - это расходный материал: пока в Украине не наладится масштабное производство беспилотников, им всегда будет не хватать "птичек".

"Мы все должны понимать, что дроны - это очень эффективное оружие против врага. Любая война - это большие деньги. Приблизительная цена дрона - 400 долларов, однако он может наносить врагу ущерб на 10 миллионов долларов, ликвидируя личный состав, технику, оружие", - подчеркнул Александр.

Армия дронов - последние новости

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов", с 29 января по 6 февраля уничтожено 141 российского оккупанта и 44 вражеских танка.

Позже он заявил, что Украина достигла паритета с Российской Федерацией по количеству дальних дронов-камикадзе. По его словам, производство таких "птичек" ограничивается лишь финансированием.

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