Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду, поэтому это переносное оружие способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, что входит в состав госконцерна "Укроборонпром", досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Читайте такжеМинобороны закупит ракетный комплекс "Нептун" в этом годуКак сообщила пресс-служба

"Укроборонпрома", на прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики.

"В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор НИИ химических продуктов Владимир Щербань.

РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с термобарическим боеприпасом объёмного взрыва, разработка НИИ химических продуктов (г. Шостка).

Как отметили в "Укроборонпроме", все элементы конструкции и составляющие части выполнены из отечественного сырья и материалов.

"Реактивный пехотный огнемет оснащен боевой частью с термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающих в зоне огненного облака. Термобарические боеприпасы также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду калибра 120-122 мм. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра", - рассказали в "Укроборонпроме".

РПО-16 принят на вооружение Вооруженных сил Украины в 2017 году, с 2018 года налажено серийное производство огнемета.

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Автор: Юлия Петриченко