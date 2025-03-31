Выиграть войну одной лишь обороной не получится, отмечает советник президента.

Не имея достаточной поддержки от партнеров, Украина создала "кустарные" системы ПВО малого радиуса действия, а также собственное оружие для глубоких ударов по России. Об этом в интервью Сергею Жадану для Радио Хартия рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, который возглавлял министерство стратегической промышленности в 2023-2024 годах.

По его словам, сейчас Украина имеет несколько решений против управляемых авиабомб (КАБов), от которых Украина особенно страдала в 2024 году. Также ведется работа над решением проблемы с нехваткой систем ПВО.

"Это самый сложный элемент оборонки. В мире есть не более пяти производителей крупного ПВО и не все страны имеют отдельные решения, есть страны, которые вместе, несколькими странами это делают, например, Франция и Италия. У нас есть то, что мы называем самодельным ПВО (...) Это ПВО малого действия, оно, в основном, используется не на фронте, а на защите объектов критической инфраструктуры. Но это хороший пример того, что мы не ждали годами и не рассказывали о том, что нам не доступна эта опция. Мы нашли быстрое решение, параллельно работая над большими проектами", - говорит Камышин.

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Вместе с тем советник президента отмечает, что Украина не сможет выиграть войну, только обороняясь. По его убеждению, оборона должна быть активной, с переносом войны на территорию агрессора. В этом контексте экс-министр вспоминает украинские дроновые удары по военным объектам глубоко на территории России, что стало системной практикой.

И даже после окончания активной фазы боевых действий Украина должна развивать и модернизировать свой оборонный комплекс, потому что противостояние с россиянам - "это война навсегда", убежден Камышин.

"Нам надо быть всегда готовыми к тому, что они вернутся. Я себе не могу позволить быть неготовым больше одного раза в жизни. Я был неготов один раз, 23 декабря февраля 2022 года. Я не могу себе позволить больше быть не готовым", - подчеркнул советник президента.

Новые украинские вооружения: последние новости

Как писал УНИАН, Украина наращивает производство самоходной пушки "Богдана", которая оказалась на удивление удачной. САУ имеет очень высокую точность попаданий, значительный ресурс ствола и легко ремонтируется в полевых условиях. При этом украинская пушка является и самой дешевой в Европе.

Также мы рассказывали, что украинские наземные роботы все чаще выполняют на фронте опасные миссии, заменяя украинских бойцов и тем самым спасая им жизнь. Например, роботы могут обустраивать противопехотные заграждения, что обычно делают саперы.

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