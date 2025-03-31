Многие украинские бригады используют радиоуправляемые беспилотные наземные транспортные средства для самых рискованных инженерных задач.

Украинские наземные роботы-беспилотники на фронте могут выполнять инженерные задачи, которые слишком опасны для людей, и способны заменять украинских саперов в смертельно опасных заданиях.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, во время одного из российских наступлений под Покровском было разрушено заграждение из колючей проволоки, которое украинские силы возвели для замедления российских атак. Однако ночью после нападения брешь в заграждении уже была заделана.

Один из украинских блогеров предположил, что новое заграждение натянул украинский наземный робот-беспилотник, взяв на себя особенно опасную задачу, которая когда-то выпадала специально обученным саперам.

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Как отмечает Акс, это вполне реально, поскольку многие украинские бригады используют радиоуправляемые беспилотные наземные транспортные средства для самых рискованных инженерных задач.

"Роботы-прокладчики проволоки представляют собой простые гусеничные машины с кузовом сзади для толстой катушки провода. Осторожно доставленный к линии фронта удаленным оператором, который видит то, что видит фронтальная камера робота, он цепляет конец катушки к существующему проводу, а затем разматывает остальную часть катушки", - объясняет Акс.

При этом даже если русские заметят робота и уничтожат его, это не будет большой проблемой, отмечает аналитик.

Дроны для ВСУ

Ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Также ранее ВСУ получили в использование НРК "Гимли" – универсальную беспилотную платформу, предназначенную для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

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