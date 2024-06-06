По его мнению, важным является понимание того что, готовы ли США, страны Евросоюза или Британия сотрудничать с Украиной и делиться военными технологиями.

Волонтер Сергей Притула считает, что союзники не предоставляют Украине всю необходимую военную помощь из-за боязни того, что она попадет в руки россиян.

Он утверждает, что сейчас в Украине серьезные проблемы с тем, что союзники не делятся с государством технологиями для их использования на поле боя, пишет LIGA.net.

"Наши союзники снимают защищенную связь, какие-то там еще вещи, какую-то электронику, потому что нельзя, чтобы эта технология на поле боя вдруг попала в руки россиян, потому что они будут знать эту технологию", - считает Притула.

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Волонтер утверждает, что эти технологии устаревают с каждым днем, поэтому их, наоборот, было бы лучше испытать на украинской территории.

"Excalibur когда появились - это был жир. Дорогой снаряд летит, точно все круто. Проходит меньше года - эффективность применения падает до 7%. На один снаряд, который разрывается, есть 18, которые кладут РЭБ", - пояснил Притула.

По его мнению, важным является понимание того, готовы ли США, страны Евросоюза или Великобритания сотрудничать с Украиной и делиться военными технологиями.

"Очень обидно признавать, что развитые демократии погрязли в протоколах принятия решений. Потому что мы платим большим количеством человеческих жизней за их страх эскалации", - сказал он.

Германия не передает Украине Taurus

Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание NTV.

По его словам, Берлин не хочет рисковать возможным перерастанием войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Именно поэтому Германия должна контролировать, по каким целям запускаются предоставленные ею ракеты.

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