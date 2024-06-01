Решение разрешить Украине бить по территории России приняли на фоне российских атак на севере Харьковщины.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение разрешить Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ - это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации".

Он подчеркнул, что правительство Германии не будет возобновлять дебаты о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщают Tagesschau и NTV .

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, что решение разрешить Украине бить по территории России приняли на фоне российских атак на севере Харьковщины.

Видео дня

"Мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений. Она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", - заявил он.

В свою очередь Писториус назвал это решение "стратегической адаптацией к меняющимся событиям". Он утверждает, что Германия неоднократно так делала с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы адаптировались к ситуации и адаптировали нашу стратегию", - пояснил министр обороны.

При этом он подчеркнул, что федеральное правительство все равно не будет возобновлять обсуждение о поставках Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Граница остается неизменной, даже после заявлений, сделанных нашими партнерами и нами самими", - добавил министр.

Дебаты о ракетах Taurus - детали

Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание NTV.

По его словам, Берлин не хочет рисковать возможным перерастанием войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Именно поэтому Германия должна контролировать, по каким целям запускаются предоставленные ею ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: