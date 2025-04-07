В фонд, который будет закупать и владеть оружием, могут войти Великобритания, Украина и Норвегия.

Министры финансов Европейского Союза обсудят на этой неделе создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонным вооружением, а также взимать с членов плату за его использование. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представленный на рассмотрение министров проект.

Отмечается, что проект был заказан польским председательством в ЕС и подготовленн аналитическим центром Bruegel. Европейский оборонный механизм (EDM) будет создан в рамках межправительственного договора и будет иметь существенный оплаченный и отзывной капитал, что позволит ему занимать на рынке. Он также может выдавать кредиты, будет принимать членов из-за пределов Европейского союза, таких как Великобритания, Украина или Норвегия.

В проекте предполагается, что фонд сосредоточится на "стратегических средствах помощи" — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, необходимых армиям для работы, которые часто предоставляются Соединенными Штатами.

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К ним относятся совместные системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка новых дорогостоящих систем вооружения, таких как истребители пятого или шестого поколения, интегрированные системы вооружения, необходимые нескольким странам, такие как стратегическая противовоздушная оборона, стратегический крупномасштабный воздушный транспорт и морская логистика, ракеты и ядерное сдерживание.

"Европейский оборонный механизм... будет выступать в качестве эксклюзивного закупочного агентства в определенных областях, в качестве планировщика, спонсора и потенциального владельца стратегических средств обеспечения, а также в качестве юридического обязательства соблюдать правила единого рынка обороны в пределах юрисдикций его членов", — говорится в предложении.

При этом, чтобы стимулировать собственную оборонную промышленность Европы, EDM будет закупать только у подрядчиков из стран договора или у консорциумов с определенной минимальной степенью участия подрядчиков, штаб-квартиры которых находятся в странах договора.

В то же время это правило можно отменить большинством членов совета EDM, если необходимое вооружение не может быть куплено у страны EDM или будет иметь гораздо более высокую стоимость.

Что особенно важно для стран ЕС с высоким уровнем задолженности, таких как Италия, Испания, Греция, Бельгия, Португалия или Франция, EDM позволит не допустить увеличения государственного долга, поскольку долг, возникший при приобретении этих активов, останется на балансе EDM, а не на национальных счетах.

Кроме того, при кредитовании своих членов EDM может применять стандартную ставку и субсидируемую ставку для "прифронтовых государств", которые имеют общую границу с Россией или Беларусью, высокий уровень национальных военных расходов или и то, и другое.

Оборона Европы - что известно

Ранее лидеры ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону. В частности, лидеры ЕС отмечают, что агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде представляют экзистенциальную угрозу для Евросоюза.

Ракже Европейская комиссия представила детали новой оборонной инициативы ЕС SAFE, по которой страны-члены будут иметь доступ к кредитам на 150 млрд евро. Деньги должны быть использованы в первую очередь на компоненты оружия, которые изготовлены в Евросоюзе и Украине.

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