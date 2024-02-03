Из-за частых российских ракетных ударов украинские производители беспилотников делают свои предприятия маленькими для сохранения секретности производства.

В условиях нехватки боеприпасов и не получая дополнительной военной помощи от США, Украина пытается компенсировать это за счет производства миллионной армии FPV-дронов на мощностях маленьких предприятий, рассредоточенных по всей стране, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что потребуются годы и миллиарды долларов, прежде чем Киев сможет производить артиллерийские и ракетные системы, необходимые ему в больших масштабах.

"Но беспилотники, которые можно собрать из деталей, доступных на коммерческом рынке, и которые стоят всего несколько сотен долларов каждый, сравнительно дешевы и просты в производстве. В настоящее время по всей Украине открываются самодельные заводы, которые ежемесячно выпускают тысячи беспилотных летательных аппаратов", - пишет WSJ.

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Как пишет издание, из-за частых российских ракетных ударов украинские производители беспилотников делают свои предприятия меньше: по несколько десятков сотрудников в одном здании, надеясь сохранить свою работу в тайне. При этом большинство деталей изготавливаются на 3D-принтерах.

Тем не менее, они нацелены на массовое производство. Как пишет WSJ, в настоящее время Украина производит 62 различных вида беспилотников, и производители работают над новыми моделями, которые могут летать дальше, нести более тяжелые боеприпасы и уклоняться от российских средств РЭБ.

The Wall Street Journal посетил одно из таких предприятий, которое производит около 3000 FPV-дронов в месяц и планирует в будущем увеличить производство до 10 000 дронов в месяц. В компании также планируют расширить штат, но нанимают только друзей и родственников нынешних сотрудников, опасаясь раскрытия местоположения завода, что сделает его целью для российских ракет.

По словам гендиректора компании, украинское правительство ежемесячно закупает около половины беспилотников. Остальное скупают волонтеры и местные органы власти и доставляют в воинские части.

Одной из самых популярных разработок компании является 7-дюймовый дрон способный нести 1,3 кг взрывчатки. Хотя он летает не очень далеко, он более маневренный и, что очень важно, более дешевый. Тем не менее, компания разработала и более крупный ударный беспилотник, способный нести около 9 кг взрывчатки.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что за время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, что дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год - это реалистичная цель. Он также призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

Также ранее СМИ сообщали, что Украина может развернуть производство дронов в Литве. Вильнюс поддерживает указанную идею.

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