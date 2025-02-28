Это отсылка к знаменитому A-1 Skyraider, который США активно применяли во время вьетнамской войны.

Воздушные силы США официально назвали свой будущий легкий штурмовик OA-1K Skyraider II. Он будет использоваться Командованием специальных операций Воздушных сил США (AFSOC).

Как сообщает The War Zone, название является отсылкой к знаменитому американскому палубному штурмовику A-1 Skyraider, разработанному еще в 1940-х. Его активно применяли во время войны во Вьетнаме - старый поршневой штурмовик даже сбивал реактивные истребители МиГ-17 советского производства.

Новое прозвище OA-1K появилось на фоне разговоров о том, как будет использоваться новый самолет. Отметим, что сейчас военные США акцентируют внимание не на борьбе с повстанцами, а на конфликтах высокой интенсивности.

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Известно, что двухместный OA-1K может брать большой арсенал боеприпасов, в частности, высокоточные управляемые ракеты и бомбы. Максимальная скорость самолета составляет 394 км/ч. AFSOC хочет получить 75 Skyraider II.

Американская авиация

Напомним, ранее Соединенные Штаты анонсировали продажу Индии истребителей F-35. Впрочем, сами индийцы не спешат делать громких заявлений, акцентируя внимание на закупках истребителей предыдущего, то есть четвертого поколения.

Также УНИАН сообщал, что США "агрессивно" продвигают на рынке свой истребитель F-16, угрожая заблокировать продажу компонентов для шведского самолета JAS 39 Gripen.

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