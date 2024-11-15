Вывод самолетов А-10 из эксплуатации начнется с января 2025 года.

Соединенные Штаты Америки решили вывести из эксплуатации штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые сейчас находятся в Южной Корее. Их отправят на известное в Аризоне "кладбище" – в 309-ю группу по обслуживанию на авиабазу Дэвис-Монтат.

Как пишет Defense Express, вывод самолетов А-10 из эксплуатации начнется с января 2025 года. Снимут все 24 машины, которые принадлежат к 25-й Fighter Squadron. Всего в планах Минобороны США на 2025 финансовый год – вывести с боевого дежурства 56 таких штурмовиков.

"Это последовательный процесс отказа от A-10, который реализуется из-за попыток Конгресса США затормозить вывод штурмовиков из эксплуатации. В частности, в 2024 году по плану должно было быть списано 42 самолета, а в 2023 году – 21. А главная претензия конгрессменов – вывод машин без адекватной замены. Что прекрасно демонстрирует и этот вывод A-10 из Кореи. Потому что их замена заключается не в получении новых боевых самолетов, а в модернизации имеющегося парка F-16", – говорится в материале.

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Отмечается, что речь идет о сокращении количества боевых самолетов в составе 7-й воздушной армии США, которая дислоцируется в Южной Корее, на четверть.

Эксперты говорят, что Корея является идеальным театром боевых действий для штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Основным противником Сеула является КНДР, которая имеет большое количество устаревшей техники. А-10 с главным 30-мм калибром GAU-8 Avenger и легендарным Brrrt создавался для работы именно против таких образцов вооружения.

Кроме того, А-10 могут поднять 16 единиц высокоточных бомб типа SDB GBU-39. Соответственно, пара штурмовиков за один вылет способна только бомбами разбить танковый батальон противника при условии тотального превосходства в воздухе.

Примечательно, что на решение о выводе штурмовиков А-10 не повлиял и новый виток сотрудничества между Северной Кореей и Россией. В обмен на оружие и "пушечное мясо" Пхеньян получает от Москвы ядерные технологии, и они являются существенной угрозой для Южной Кореи.

"Также несмотря на все разговоры о передаче штурмовиков A-10, которые все равно выводятся из эксплуатации, в Украину, в США говорят, что эти штурмовики не интересны Воздушным силам ВСУ. И хотя такая риторика могла быть исходя из фокусировки только на получении F-16, пока нет других вариантов набрать необходимое количество боевых самолетов для украинских Воздушных сил, кроме как сделать "зоопарк"", – резюмируют авторы материала.

Что надо знать о штурмовиках A-10 Thunderbolt II

A-10 Thunderbolt II, также известный как "Warthog", – это американский штурмовик, созданный для поддержки сухопутных войск. По данным из открытых источников, А-10 был разработан в 1970-х годах для обеспечения близкой воздушной поддержки (CAS) военных операций, уничтожения бронетехники и укреплений.

A-10 имеет высокий уровень защиты благодаря бронированной кабине и способности выдерживать значительные повреждения. Кроме того, он известен способностью выполнять длительные миссии, даже при значительном боевом повреждении.

Отметим, что штурмовики А-10 Thunderbolt II использовались для обеспечения безопасности и сдерживания возможных конфликтов на Корейском полуострове. Они выполняли там задачи воздушной поддержки для американских и союзнических сил в регионе. Самолеты A-10 часто участвовали в учениях и патрулировании.

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