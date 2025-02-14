Ранее сообщалось, что Нью-Дели рассматривает вариант закупки российского истребителя "пятого поколения".

Соединенные Штаты увеличат военные продажи Индии, начиная с 2025 года, и со временем хотят предоставить стране новейшие истребители F-35. Об этом сообщает Reuters.

"Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конце концов обеспечить Индию малозаметными истребителями F-35", - сказал журналистам Дональд Трамп.

Трамп не указал временных рамок, но военные продажи за границу могут занять годы. Особенно, если речь идет о передовых технологиях, к которым конечно относится и F-35.

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Отметим, что сами индийцы не спешат делать громких заявлений.

"Сейчас это то, что находится на стадии предложения", - прокомментировал информацию о продаже F-35 министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

В то же время, новое заявление Трампа резко снижает шансы на продажу Индии российских истребителей "пятого поколения". Также стоит сказать, что ранее индийцы уже вышли из совместной с россиянами программы создания истребителя пятого поколения на базе Су-57.

Напомним, новоизбранный президент США Дональда Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где обсуждалось большое количество вопросов. Среди прочего страны договорились, что Индия будет импортировать из США больше нефти и газа.

Также стало известно, что США готовы развернуть в Индии производство Stryker, а кроме этого Индия может локализовать производство американских ПТКР Javelin.

Первый зарубежный покупатель Су-57

Недавно американский F-35 и российский Су-57 впервые "встретились" на авиашоу Aero India 2025, которое началось в городе Бенгалуру.

Позже стало известно, что Алжир стал первым иностранным покупателем нового российского самолета.

По информации российских источников, Су-57 передадут покупателю уже в этом году - обучать алжирских пилотов уже начали. Общее количество проданных самолетов, а также стоимость контракта не разглашается.

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