США якобы решили использовать рычаги давления, чтобы заставить Колумбию купить F-16.

Колумбия решила приобрести у Швеции десять самолетов JAS 39 Gripen, однако американцы угрожают заблокировать возможность использования компонентов собственного производства, которые нужны для этих истребителей. Об этом сообщает Infodefensa.

Речь, в первую очередь, идет о двигателях типа General Electric F414G, которыми оснащают Gripen. Отметим в целом, что JAS 39 является "шведским" довольно формально, ведь львиная доля всех систем самолета поставляется другими государствами.

США объясняют запрет борьбой с "коррупционными и инсайдерскими сделками". Однако фактически, по мнению специалистов, Соединенные Штаты хотят принудить Колумбию приобрести американские F-16.

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"Американцы пошли на прямые агрессивные шаги, направленные против одного из своих европейских партнеров", - говорят специалисты украинского военного портала Defense Express.

Потенциальная стоимость сделки на поставку JAS 39 составляет два млрд долларов. Изготавливать "колумбийские" Gripen планировали на бразильских мощностях.

JAS 39 Gripen - справка

Gripen является шведским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. Одним из преимуществ самолета называют его цену, которая по данным из открытых источников составляет от 30 до 60 млн долларов.

И хотя стоимость последних версий истребителя может быть выше, Gripen все равно стоит гораздо дешевле, чем другие современные представители поколения 4+, в частности, финальные версии F-16.

Напомним, ранее шведы сделали неожиданное заявление о возможной передаче Gripen Украине.

"Я надеюсь, что это произойдет", - заявил представитель компании Saab, комментируя возможную поставку самолетов.

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