Благодаря такому заказу компания значительно расширяется.

После скандальной встречи в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом компания Thales (Белфаст, Северная Ирландия) 2 марта заключила с правительством Великобритании соглашение на два миллиарда долларов на изготовление более 5000 противотанковых управляемых ракет для Украины. Об этом сообщает The Economist.

В издании подчеркнули, что такая сделка является отличной новостью для подразделения Thales. В частности 5 марта управляющий директор компании Найджел Маквин отметил, что такой заказ свидетельствует о росте предприятия.

"В течение следующих двух лет количество работников, насчитывающее 850 человек, увеличится до 1050, и Thales откроет третий завод в Северной Ирландии. (Кроме завода в Белфасте, компания имеет испытательную площадку в сельском графстве Даун)", - отметили в материале.

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В The Economist добавляют, что из-за изменения геополитики с приходом к власти Трампа Северная Ирландия может получить больше оборонных заказов. В частности экономист Ольстерского университета Эсмонд Бирни считает, что компания Harland and Wolff, которая построила "Титаник" также должна получить больше контрактов, ведь "наличие огромного сухого дока в Белфасте приобретает стратегическое значение".

"Сейчас Северная Ирландия является местом мира и хочет, чтобы о ней знали. Она приняла украинских беженцев, и все основные партии поддерживают сопротивление российскому вторжению. Но установление мира в Украине и сохранение мира в остальной Европе может означать больше оборонных контрактов для этой провинции - как бы неудобно это ни было для некоторых", - подытожили в материале.

В издании напомнили, что компания Thales сыграла важную роль перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда Великобритания направила в Украину ракеты NLAW (легкое противотанковое оружие следующего поколения), которые разработаны шведской компанией Saab, однако изготовлены именно работниками Thales в Белфасте.

"Легкое оружие для стрельбы с плеча вскоре стало символом неповиновения Украины: его изображали на футболках и флагах, а также воспевали в гимне", - напомнили в издании.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Германия выделит дополнительные миллиарды евро на оборону Украины. Также на 2026-2029 годы были выделены дополнительные ассигнования на общую сумму в 8,25 миллиарда евро.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему украинский "Нептун" так беспокоит россиян. По его словам, эта ракета значительно превосходит большинство российских дозвуковых крылатых ракет, а российские системы противовоздушной обороны не способны ее эффективно перехватывать.

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