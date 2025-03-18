По мнению обозревателя, ни один ЗРК России не способен эффективно бороться с такой целью.

Ракета Р-360 комплекса "Нептун" является современной многофункциональной разработкой, которая существенно отличается от американского "Томагавка". Как пишет Укринформ, об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По словам обозревателя, ее создавали с учетом возможности запуска с различных платформ - морских, авиационных и наземных. Зато "Томагавк" в основном применяется с кораблей, хотя некоторые модификации адаптированы для запуска с авиационных платформ.

Коваленко отметил, что факт того, что Украина как морское государство остро нуждается в собственном противокорабельном ракетном комплексе стало понятно еще в 2014 году, когда был оккупирован Крым. На тот момент в распоряжении ВСУ оставались только устаревшие советские ракеты "Рубеж", которые преимущественно базировались в Крыму и после аннексии полуострова они достались России.

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В публикации говорится, что "Нептун" стал ответом на этот вызов. Однако еще до завершения испытаний он подвергся критике со стороны отдельных "экспертов", которые настаивали на закупке иностранных аналогов, что затормозило его внедрение. Только в 2022 году стало очевидным, что комплекс имеет значительные боевые возможности.

Ракета Р-360 всегда вызывала беспокойство у РФ благодаря своим характеристикам. Она значительно превосходит большинство российских дозвуковых крылатых ракет, а российские системы противовоздушной обороны не способны ее эффективно перехватывать.

"Это было подтверждено еще в 2023 году на мысе Тарханкут, а ранее - во время уничтожения крейсера "Москва"", - подчеркивает эксперт.

Он напомнил, что флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" считался ключевым мобильным компонентом ПВО Черного моря, который был оснащен комплексом С-300Ф "Форт", который должен был обеспечивать эшелонированную оборону. Однако даже базовая версия "Нептуна" смогла его поразить. Основной причиной этого стала сверхнизкая высота полета ракеты в финальной фазе атаки - от 3 до 10 м. По мнению обозревателя, ни один зенитно-ракетный комплекс РФ, включая самые современные системы, не способен эффективно бороться с такой целью.

Как отмечает аналитик, этот факт подтвержден атакой на Тарханкут в 2023 году. Тогда комплекс С-400, который, согласно своим характеристикам, способен перехватывать цели на высоте от 5 м, не справился с этой задачей и был уничтожен украинским "Нептуном". Таким образом, стало понятно: Р-360 способна поражать не только корабли, находящиеся в открытом море, но и наземные объекты. Коваленко обратил внимание на то, что возможность огибать рельеф местности была заложена в "Нептун" еще во время его проектирования.

Украинская ракета "Длинный Нептун"

Новая украинская ракета "Длинный Нептун", которая прошла испытания и успешное боевое применение, является единственной в Европе такой дальнобойной ракетой класса "поверхность-поверхность".

Однако, как отметил производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский, для уничтожения такого объекта как Керченский мост нужен комплексный подход. Кроме "Нептуна" надо задействовать разведывательные беспилотники, беспилотники, которые могут, например, уничтожить радиолокацию вражеской ПВО. Дополнительно могут быть использованы и надводные БПЛА. В то же время Храпчинский подчеркнул, что "Длинный Нептун" существенно улучшает возможности ВСУ, особенно на фоне уменьшения поступления западного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

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