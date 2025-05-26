Названы страны с самыми большими подводными флотами: на каком месте РФ (инфографика)

Россия с ее 63 подводными лодками находится на второй позиции.

США имеют самые мощные подводные силы в мире - это касается как численности субмарин, так и их характеристик. Наглядно убедиться в превосходстве Военно-морских сил США можно на новом графике, представленном на медиаплатформе Voronoi(Visual Capitalist).

График был создан на основе данных за 2025 год, представленных порталом Global Firepower, который оценивает совокупную военную мощь каждой из стран мира.

Как можно видеть, США располагают 70 субмаринами. Все они атомные. Большинство из них - это многоцелевые подводные лодки.

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Они предназначены прежде всего для уничтожения вражеских подводных лодок, военных кораблей, а также торговых судов противника. К многоцелевым субмаринам США относятся, например, лодки типа Virginia.

Есть у американцев и огромные стратегические субмарины типа Ohio, которые несут баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5).

Второй по величине подводный флот имеет РФ. Он насчитывает 63 подводные лодки. Часть из них являются атомными. В состав атомного подводного флота РФ входят как многоцелевые субмарины (например, лодки проекта 885 "Ясень"), так и стратегические (например, лодки проекта 955 "Борей").

Отметим, что и "Ясень", и "Борей" являются новыми субмаринами, которые относятся к последнему на сегодня поколению - четвертому.

Третий по величине подводный флот имеет Китай (61 субмарина). О китайских лодках известно относительно мало. По словам специалистов, большинство из них являются дизельными, но в ближайшие годы флот КНР пополнится новыми атомными субмаринами.

Китайский флот - последние новости

Значительно больше известно о надводном флоте Китая. И он действительно впечатляет.

Недавно УНИАН сообщил, что Пекин с бешеной скоростью производит передовые эсминцы, которые в целом не уступают крейсерам Военно-морских сил США.

По словам специалистов, новый китайский Type 055 спроектировали для выполнения большого количества различных задач. Эсминец имеет огромный арсенал и передовую электронику.

Напомним также, что в прошлом Пекин начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории - корабля, который получил название "Фуцзянь".

По данным из открытых источников, авианосец имеет длину около 315 м и ширину около 75 м. Это первый китайский авианосец, который использует систему Catobar и имеет электромагнитные катапульты для запуска палубной авиации.

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