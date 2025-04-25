Конструкция данных подлодок ориентирована на борьбу с надводными целями с расчетом на работу в мелководных районах Балтийского и Черного морей.

Российские подлодки класса "Кило", получившие прозвище "Черная дыра", судя по всему, останутся стратегическим активом ВМФ России на годы вперед. Субмарины нового поколения проекта "Лада", которые должны были их заменить, столкнулись с серьезными проблемами. Об этом в своей статье для 19FortyFive пишет журналист Кейлеб Ларсон.

"Проект "Лада" задумывался как современная неатомная субмарина с улучшенной скрытностью, высокой автоматизацией и системой AIP для увеличения подводной автономности без всплытия. В теории, "Лада" должна была приблизиться по характеристикам к передовым западным аналогам. Однако подлодки этого проекта столкнулись с серьёзными проблемами", - говорится в статье.

Отмечается, что проблемы с надежностью, высокая шумность и дороговизна эксплуатации привели к задержкам и неудовлетворенности.

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"Хотя разработка "Лады" формально продолжается, ВМФ России продолжает инвестировать в новейшие лодки проекта 636.3 класса "Кило". Это подчеркивает сложности с проектом "Лада" и преимущества уже отработанного класса "Кило", - добавил Ларсон. - Учитывая проблемы с "Ладой", подводные лодки класса "Кило" могут оставаться в строю ещё долгие годы".

Напоминается, что данные субмарины являются одними из самых широко эксплуатируемых и экспортируемых российских дизель-электрических подлодок постхолодной войны.

Класс "Кило" поступил на вооружение в начале 1980-х годов. Его конструкция была ориентирована на борьбу с надводными целями и прибрежную оборону, с расчетом на работу в мелководных районах Балтийского и Черного морей, а также в прибрежных водах, напомнил автор.

По словам Ларсона, благодаря своей малошумности данные подлодки выполняют разведывательные задачи, это принесло им прозвище "Черная дыра". Хотя, как отметил журналист, оно скорее миф, чем реальность.

Вместе с тем, он констатировал, что за прошедшие годы субмарины класса "Кило" получили значительные улучшения:

"С момента появления было создано несколько модификаций класса "Кило". Третья и самая современная модификация - проект 636.3 - включает цифровые системы управления огнём и возможность запуска крылатых ракет "Калибр", что даёт возможность наносить удары по наземным целям и расширяет потенциал проецирования силы".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в попытке усилить свои военно-морские возможности Россия возрождает линейные крейсеры класса "Киров" времен Холодной войны, оснащая их системами ПВО С-300.

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