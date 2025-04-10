'Постоянное соревнование': Украина впервые раскрыла, чем сбивает с курса российские КАБы

Эти средства не уничтожают КАБы физически, но выводят их из строя, нарушая спутниковую навигацию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально подтвердил, что эффективным средством противодействия российским планирующим авиабомбам(КАБ) стали системы радиоэлектронной борьбы.

"У нас достаточное количество средств электронной борьбы, которые действуют на систему управления вражеских КАБов. Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом. Система управления и борьба против средств РЭБ - это постоянное соревнование, как и соревнование между дронами и средствами РЭБ", - сказал Сырский в интервью "Левому берегу".

Как объясняет Defense Express, РЭБ не уничтожают КАБы физически, но выводят их из строя, нарушая спутниковую навигацию, на которой базируется система наведения. Это приводит к тому, что бомба теряет ориентацию и не попадает в цель.

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Зато РФ пытается противодействовать, обновляя свои УМКП антеннами "Комета-М" со все большим количеством приемных элементов (от 4 до 12). Однако эти меры не обеспечивают нужной эффективности.

КАБы запускают с большого расстояния и высоты, что позволяет РЭБ длительное время воздействовать на бомбы. Чем дольше УМПК не получает координаты, тем больше погрешность траектории. Однако в случае ударов по городам даже незначительное отклонение может быть недостаточным.

ВСУ ожидают, что РФ будет искать новые технические решения. По данным RUSI, в 2025 году Россия планирует выпустить до 75 тысяч КАБов - более 200 в сутки.

Сбитие российских КАБов

Напомним, в феврале Вооруженные силы Украины подтвердили сбитие российского КАБа над Запорожьем. "По предварительным данным, речь идет об экспериментальном вооружении", - заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По словам военного аналитика Анатолия Храпчинского, украинские специалисты действительно нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков вариантов, ведь применение против бомб традиционных средств противовоздушной обороны признали неэффективным.

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