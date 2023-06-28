Литва передаст Украине еще 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы.

Литва в придачу к двум ЗРК NASAMS передаст Украине еще 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы. О деталях нового пакета военной помощи рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Запланированный пакет литовской военной поддержки Украины будет включать не только системы запуска ракет NASAMS, но и 10 бронетранспортеров М113. общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц", - подчеркнул министр обороны Литвы.

Он также отметил, что две ракетные установки системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, которые Литва закупит для Украины, будут полностью готовы для того, чтобы украинские военные интегрировали их в существующие блоки управления огнем. По его словам, стоимость контракта составляет около 9,8 миллиона евро.

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Также он сообщил, что на 2023 год Литва заказала производство 12,5 млн патронов, из них 2,5 миллиона будет сдано в ближайшее время. Кроме того, Украине будут переданы тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов.

Анушаускас отметил, что общая военная поддержка Литвы уже превышает 500 миллионов евро.

Отношения Литвы и Украины - что надо знать

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва закупит и передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS.

Позже стало известно, что Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

Отмечалось, что Науседа обсудит с Зеленским повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского Союза Украине.

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