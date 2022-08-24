Все три беспилотника получили соответствующую надпись "Народный Байрактар".

Турецкая компания Baykar, которая производит ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар", сделала украинцам подарок ко Дню Независимости Украины.

Об этом рассказал в Twitter шоумен и волонтер Сергей Притула.

"Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и "зашили" "Байрактари" в вышиванку! Сдержали слово и идентифицировали их как "Народный Байрактар"!", – сообщил он.

Притула также сообщил, что три беспилотника, которые турецкая компания Baykar решила подарить Украине после того, как деньги на их приобретение украинцы собрали в рамках проекта "Народный Байрактар", уже готовятся к отправке в Украину.

"Искренняя благодарность всем, кто присоединился к этому сбору! С праздником! Слава Украине!", – добавил он.

Волонтер также опубликовал фото "птичек". На них можно увидеть, что каждый беспилотник украшен красным орнаментом, а также содержит надписи "Народный Байрактар" на украинском и турецком языках.

Как писал УНИАН, в июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар" с целью собрать 500 миллионов гривен на три ударных беспилотника для ВСУ.

Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. Компания Baykar отказалась от денег и пообещала передать три беспилотника бесплатно.

Тогда Притула заявил, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

После переговоров с Министерством обороны Украины и после консультаций в фонде Сергея Притулы нашли решение, куда рационально потратить средства от акции "Народный Байрактар". Так, 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника.

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