Американские военные выяснили, что российские силы в Ливии используют также бойцов из Сирии.

В среду военные США раскрыли скандальные детали масштабной операции наемников России в охваченной гражданской войной Ливии. В отчете, который публикуют каждый квартал, Департамент обороны США сообщил, что в Ливии воюют до 4 тысяч наемников, которых контролирует Кремль. Все они участвуют в боях на стороне генерала-мятежника Халифа Хафтара.

Об этом пишет Bild. Дословно в американском докладе указано, что в течение последнего квартала в Ливии "привлечены около 2 тысяч бойцов группы "Вагнер"". Кроме того, Россия отправила в африканскую страну около 2 тысяч бойцов из Сирии.

Читайте такжеВ Ливии разбился вертолет с "вагнеровцами""Приоритеты группы "Вагнер" в Ливии - это оборона города Сирт (расположен на линии фронта между враждующими сторонами, - Bild), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между этими двумя пунктами", - говорится в отчете Пентагона.

Издание отмечает, что документ раскрывает еще две важные детали о наемниках Кремля. Во-первых, в нем говорится о том, что режим Владимира Путина передал группе "Вагнер" 14 российских боевых самолетов "для поддержки Ливийской национальной армии", которую контролирует Хафтар.

"То есть, проще говоря, у российских наемников впервые появилась собственная военная авиация, с помощью которой они могут выполнять операции по поручению Кремля и Халифы Хафтара", - пишет издание.

Во-вторых, в Пентагоне считают, что деятельность "Вангера" в Ливии финансирует не только Россия. Деньги могут также поступать от крупнейшего союзника ливийского мятежника, находящегося в Дубае. В американском документе об этом сказано так: "Финансирование деятельности группы, возможно, обеспечивают ОАЭ".

Военный аналитик и эксперт по вопросам Ливии в Международном институте стратегических исследований Джозеф Демпси подчеркивает важность того, что силы Хафтара получили поддержку с воздуха.

"Отправка по меньшей мере 12 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает увеличение потенциала воздушных сил, которые поддерживают Хафтара", - считает Демпси.

Читайте такжеPolitico: ЕС готовится отправить свои войска на войну в ЛивиюОн признает, что пока нет доказательств, которые бы указывали на непосредственное участие этих российских самолетов в боях. Также на Су-24 был нанесен флаг Ливии. Но эксперт сомневается, что экипажи этих истребителей ливийские.

"Вероятнее всего, это члены ВВС России или кадры, которые недавно были уволены", - считает он.

Bild добавляет, что это означает, что за штурвалом российских самолетов, которые выдают себя за ливийские, на самом деле сидят наемники "Вагнера".

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Перевод: Лесь Дымань