Новая подводная лодка выделяется как размерами, так и особенностями конструкции.

В сеть выложили спутниковые снимки, на которых можно увидеть неизвестную подводную лодку на верфи в городе Ухань. Она получила хвостовую часть в форме буквы X, которую никогда раньше не использовали на китайских субмаринах. Об этом сообщает The War Zone.

Эксперты считают, что такое решение позволяет улучшить маневренность и снизить шумовую сигнатуру корабля, что является крайне важным для скрытности субмарины и делает ее очень опасной для противника.

По оценкам военного специалиста Тома Шугарта, длина подводной лодки составляет около 85 м. Таким образом, субмарина существенно больше китайской подводной лодки Type 039A Yuan, длина которой составляет 77 м.

Видео дня

Независимо от того, является ли недавно обнаруженная подводная лодка дальнейшим развитием одного из существующих классов, или это совершенно новый проект, он отражает быстрые темпы развития программы подводных лодок Китая. Это может представлять опасность как для флота Тайваня, так и (в перспективе) для ВМС США.

Кроме подводной лодки неизвестного типа, на одном из снимков можно увидеть субмарину класса Hangor II, которую ранее у Китая заказали пакистанцы. Она является многоцелевой дизель-электрической субмариной.

Китайское судостроение - что еще интересного

Ранее в море впервые увидели загадочный китайский стелс-корабль, похожий на малозаметный шведский корвет типа Visby.

На фотографии можно видеть пушку в носовой части, а также систему вертикального пуска, которая находится перед основной надстройкой.

Также сообщалось, что Китай начал строить очень большой десантный корабль, размером с небольшой авианосец. По оценкам, его длина составляет около составляет 260 м.

Вас также могут заинтересовать новости: