Министр цифровой трансформации отметил, что все упирается в финансирование.

Украина достигла паритета с Российской Федерацией по количеству дальних дронов-камикадзе. Производство таких "птичек" ограничивается лишь финансированием.

"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", - рассказал в интервью вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он указал, что производство таких дронов упирается лишь в бюджет.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали Россию по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали… Мы будем их уничтожать, пока они будут атаковать этим дерьмом (шахедами – УНИАН) нашу Украину", - отметил чиновник.

При этом он указал, что Украина также разрабатывает методы радиоэлектронной борьбы, чтобы сажать "шахеды", а не только сбивать.

Армия дронов - последние новости

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов", с 29 января по 6 февраля уничтожено 141 российского оккупанта и 44 вражеских танка.

Вас также могут заинтересовать новости: