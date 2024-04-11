В первую очередь Boeing MQ-25 Stingray рассматривают как БПЛА-заправщик.

Компания Boeing продемонстрировала модель своего палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, вооруженного парой малозаметных противокорабельных ракет Lockheed Martin AGM-158C (LRASM). Об этом сообщает The War Zone.

Модель продемонстрировали на недавней выставке Sea Air Space 2024, проходившей в Мэриленде. Сам по себе MQ-25 хорошо известен многим любителям авиации, однако до этого момента его воспринимали в качестве беспилотного самолета-заправщика для ВМС, который не несет оружия.

На модели новой версии Stingray ракеты LRASM были установлены на тех же пилонах, на которых обычно устанавливают дозаправочные капсулы.

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Насколько серьезны планы по превращению Stingray в ударный БПЛА сказать трудно, однако следует заметить, что ранее Военно-морские силы США уже выражали заинтересованность в крупном ударном БПЛА. В частности, можно вспомнить проект Northrop Grumman X-47B. На сегодняшний день его уже закрыли.

Ракета LRASM - справка

Также интересным является выбор вооружения. AGM-158C LRASM - одна из самых новых американских ракет большой дальности. Ее разработали на базе хорошо известной крылатой ракеты AGM-158B JASSM-ER.

LRASM рассматривают в качестве противокорабельного вооружения кораблей и палубных самолетов ВМС Соединенных Штатов. Дальность ракеты - 370 км.

Одной из главных особенностей ракеты является малая заметность, благодаря которой ее трудно обнаружить и перехватить. Это может стать решающим преимуществом в современной морской войне. Среди носителей LRASM - истребитель пятого поколения F-35.

Также ракету AGM-158C могут применять истребители F/A-18E/F. Напомним, недавно стало известно о сворачивании производства этого самолета в 2027 году.

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