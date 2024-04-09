В целом Германия предоставила Украине уже 90 боевых машин пехоты.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила контракт от правительства Германии на поставку Украине еще 20 БМП Marder 1A3. Об этом информирует пресс-служба компании.

Немецкое правительство заказало у компании 20 БМП еще в марте, но о нем стало известно только сейчас. Также договор имеет двузначную цену в миллионах евро, а предоставление новой партии предполагается в этом году. Сейчас ВСУ передали уже трехзначное количество Marder посредством прямых поставок или программ кольцевого обмена.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что новая партия таких машин получит лазерный дальномер для более точной и эффективной ликвидации целей. В Rheinmetall отметили, что первые Marder были отправлены в Украину в марте 2023 года. С тех пор было еще несколько партий. В правительстве Германии уточнили, что в целом Украине уже передано 90 боевых машин пехоты.

Видео дня

"Rheinmetall приобрела у Бундесвера отремонтированную БМП 1A3 Marder. Капитальный ремонт БМП для немедленного развертывания за свой счет компания начала еще весной 2022 года. С тех пор соответствующие работы ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе", - отметили в сообщении.

Что известно о БМП Marder

БМП Marder была разработана для Бундесвера и до сих пор используется там. Она является одной из самых проверенных в мире систем вооружения такого типа. За все время своего существования машина не раз была модернизирована и повышала свою боевую эффективность.

Известно, что сейчас на вооружении Бундесвера находится более 300 БМП Puma, которые представляют последнее поколение боевых машин этого типа и постепенно вытесняют с вооружения армии Германии БМП Marder. Также в 2023 году была заказана вторая партия из более 50 дополнительных "Puma".

Оружие для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания присоединяется к поиску Patriot и других систем для Украины. Известно, что страна является производителем средств ПВО, которые уже используют ВСУ, а именно ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Также Великобритания производит зенитные системы с ракетами CAMM известные, как Sky Sabre.

В свою очередь глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что пока еще не ощущается эффект от чешской инициативы по закупке снарядов для украинских военных. По его словам, если партнеры не будут поддерживать Украину, то ей будет "катастрофически трудно".

Вас также могут заинтересовать новости: