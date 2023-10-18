Эти танки эффективно зарекомендовали себя в боях.

Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Минобороны отмечают, что эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях.

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"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Война в Украине - роль Leopard

Как сообщал УНИАН, за первые 13 недель контрнаступления ВСУ потеряли всего 5 танков Leopard 2 из 71 имеющегося.

В начале сентября Дания, Нидерланды и Германия передали еще 10 танков Leopard 1. однако позже Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния.

Недавно стало известно, что Вооруженные силы Литвы совместно с оборонной промышленностью Германии отремонтируют танки Leopard, которые были повреждены на фронте в Украине.

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