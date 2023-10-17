Это обеспечивает проверку логистических цепей и позволяет Литве оказывать бесперебойную поддержку Украине.

Вооруженные силы Литвы совместно с оборонной промышленностью Германии отремонтируют танки Leopard, которые были повреждены во время боевых действий в Украине.

Как информирует пресс-служба армии Литвы, после восстановления технической способности боевые машины вернут на фронт.

Отмечается, что подобные задачи позволяют литовской армии тренировать и поддерживать готовность ее личного состава. Кроме того, это обеспечивает проверку логистических цепей и позволяет оказывать бесперебойную поддержку Украине.

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Как известно, ранее Вильнюс уже отремонтировал и вернул Украине самоходные гаубицы PzH2000.

В то же время группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики. Способность ремонтировать гаубицы в условиях боевых действий является крайне важным.

Танки Leopard в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, за первые 13 недель контрнаступательной операции Украина потеряла всего 5 танков Leopard 2 из 71 имеющегося.

В начале сентября Дания, Нидерланды и Германия передали еще 10 танков Leopard 1.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Leopard 2А4 немало уязвимых зон.

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