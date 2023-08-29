На поле боя уничтожили около 7% от полученного количества танков Leopard 2.

За 13 недель контрнаступательной операции Украина потеряла только 5 танков Leopard 2. Всего передали 71 единицу.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что все танки были потеряны на юге страны – на участке площадью около 65 квадратных километров. По данным издания, произошло это между Малой Токмачкой и Роботино.

Известно, что по крайней мере 10 танков получили различные повреждения. Однако поврежденные машины ремонтируют на базах в Польше и Германии, после чего они вернутся на фронт.

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Не менее важным является тот факт, что почти каждый член экипажа уничтоженных Leopard 2 успел спастись прежде чем танк сгорел или взлетел на воздух. Речь идет о 20 людях. Журналисты отметили, что этому способствовало и то, что производители танков KMW и Rheinmetall установили специальные башенные отсеки для своих 120-миллиметровых боеприпасов. Во время удара они взрываются наружу, чтобы не задеть экипаж.

"Учитывая, что пять танков полностью выведены из строя и 10 находятся на складах для ремонта, украинские бригады все еще имеют в своем распоряжении более 50 действующих Leopard 2 из 71, поставленных в начальной партии. Новая партия из 14 Leopard 2A4, которая должна прибыть в начале следующего года, должна компенсировать эти потери", – отмечает издание.

Кроме того, Украина должна получить 31 танк M-1 Abrams, броня которых лучше, чем у большинства Leopard 2.

"Но украинцы также получат по меньшей мере 165 Leopard 1A5 немецкого производства, которые – в отличие от Leopard 2, Challenger 2 и M-1 – имеют минимальную бронезащиту. Украинские бригады не могут рассчитывать на то, что Leopard 1 смогут применяться так, как это было с Leopard 2", – резюмировали журналисты.

Оружие для Украины: последние новости

Германия предложила Греции передать Украине сотню танков Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Вместо этого страна может получить модернизированную бронетехнику.

В то же время издание WP пишет, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки Украине кассетных снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ожидается, что они будут иметь большую дальность, чем те кассетные боеприпасы, которые Штаты передали ранее.

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