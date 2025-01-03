Речь идет о недорогих противодронных ракетах ПВО с искусственным интеллектом.

В январе 2025 года в Украине должны испытать разработанные эстонской компанией Frankenburg Technologies миниатюрные зенитные ракеты Mark 1, которые смогут противостоять низколетящим беспилотникам, таким как Shahed, пишет Interesting Engineering.

Речь идет о недорогих противодронных ракетах ПВО с искусственным интеллектом, способных поражать цели на высоте до двух километров.

Отмечается, что последние испытания нового оружия планируется провести в неуказанном месте. Направлено оно будет на подтверждение эффективности системы в реальных боевых условиях. В случае успешных испытаний в Украине могут быть созданы производственные мощности для ракет.

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Ранее в Frankenburg Technologies сообщали, что производство начнется с нескольких десятков единиц в неделю, и, вероятно, к третьему кварталу 2025 года оно увеличится до сотен.

По словам генерального директора компании Кусти Салма, цель создания новой ракеты - помочь Украине выиграть эту войну:

"Чтобы достичь этого, мы предлагаем прототип новой, доступной ракеты для поражения воздушных целей, в частности БПЛА".

Новые зенитные ракеты от Frankenburg Technologies - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что миниатюрные зенитные ракеты Mark 1 способны достаточно серьезно усилить противовоздушные силы Украины.

В Frankenburg Technologies заявляли, что компания стремится произвести революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

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