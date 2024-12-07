Катков ответил на вопрос о том, как небольшая эстонская компания может производить сотни зенитных ракет за одну неделю.

Зенитные ракеты, которые компания Frankenburg Technologies планирует производить в Украине, будут очень эффективны против российских дронов из-за малых размеров. Об этом рассказал военный эксперт Олег Катков.

По его мнению, они способны достаточно серьезно усилить наши противовоздушные силы.

"Испытания этих ракет планируется уже в следующем году именно в Украине. Эстонская военно-промышленная компания Frankenburg Technologies в третьем квартале 2025 году планирует выйти на производство нескольких сотен зенитных ракет в неделю", - заявил аналитик в эфире Эспрессо.

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Катков отметил, что небольшие масштабы зенитной ракеты позволяют производить их в большом количестве, а также именно из-за размера такой тип ракеты будет эффективным против дронов.

Он ответил на вопрос о том, как небольшая эстонская компания может производить сотни зенитных ракет за одну неделю:

"Ответ очень прост. Дело в том, что эта ракета не очень большая. Она такая же, которую представители компании держали на презентации. То есть, в масштабе 1 к 1. И это на самом деле самое гениальное и прагматичное решение. Поскольку, зачем использовать зенитные ракеты, которые предназначены для уничтожения самолетов, для того, чтобы уничтожать дроны. Это просто неэффективно".

Эстония начнет испытания зенитных ракет в Украине: что известно

Эстонская оборонно-промышленная компания Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания зенитных ракет собственной разработки в Украине. Ракета Mark 1 может поражать цели, летящие на высоте до двух километров, поэтому сможет стать эффективным средством борьбы с беспилотниками-камикадзе "шахед".

Frankenburg планирует начать производство сначала с объемом в несколько десятков ракет в неделю, но в третьем квартале уже будет выпускать сотни зенитных ракет еженедельно.

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