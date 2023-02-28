Среди конгрессменов бытует мнение, что данные самолеты будет очень трудно сберечь в боевых условиях.

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов", необходимых Украине для победы в войне с Россией.

Об этом заявил конгрессмен Адам Смит, являющийся самым высокопоставленным представителем демократов в этом комитете. По его словам, будет очень трудно сберечь эти истребители в боевых условиях, передает CNN.

"Правда заключается в самой стоимости попытки задействовать F-16 в Украине: даже если мы скажем, что нет ничего важнее этого оружия, и потратим все наше время и ресурсы на то, чтобы этого добиться, в лучшем случае мы сможем поставить в Украину несколько действующих F-16 в течение года, ну или может быть восьми месяцев, если сильно напряжемся", - отметил Смит.

Смит акцентировал, что "нужно ведь не только обучить пилотов, но и подготовить механиков, аэродромы, способные принимать F-16, а также иметь все необходимые запчасти, чтобы истребители могли функционировать".

Американские истребители F-16 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, на днях председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс продолжит давить на администрацию президента Джо Байдена по поводу передачи истребителей F-16 Украине.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан заявил, что между президентами США и Украины состоялся разговор, посвященный нюансам поставки ВСУ F-16. По его словам, запрошенные Киевом истребители не могут сейчас оказать должного эффекта в приближающемся контрнаступлении Украины.