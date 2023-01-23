Варшава намерена выполнить обещание, даже если Германия так и не даст своего согласия.

Польша намерена передать Украине танки Leopard 2 независимо от решений, принятых другими странами. Об этом заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали", – подчеркнул дипломат.

Как пишет wyborcza.pl, в общении с журналистами Рау уточнил, что Германия действительно всё еще ждет формальный запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2.

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"Мы подадим эту заявку. Дело в том, что Польша не должна быть одна. И будет большая группа стран-единомышленников. Чтобы на поле боя было значительное бронетанковое соединение (из "Леопардов" – ред.)", – пояснил Рау.

Проблема поставки танков Leopard в Украину

11 января президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Однако в Берлине уверяют, что с ними такую поставку формально не согласовывали.

Сама Германия также отказывается поставлять Украине эти танки, причем не называя никаких внятных причин для отказа. В ЕС отмечают, что поставка танков из других стран тоже тормозится именно из-за Германии.

В то же время Берлин уверяет, что не будет препятствовать поставкам танков Leopard в Украину из других стран, если они примут такое решение.

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