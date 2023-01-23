В МИД уверяют, что ситуация с танками не уникальна – ранее с гаубицами и ПВО было то же самое.

До передачи Украине немецких танков Leopard "осталось полшага". Решение будет скоро принято. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получили французские танки – пока еще легкие. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. У меня нет сомнения, что и Leopard к нам доедут. Мы находимся в финальной стадии", – считает министр.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что проблема с "Леопардами" не уникальна: вопрос поставки всех видов немецкого оружия на определенном этапе был "проблемным".

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"Сначала они вообще категорически отказывались предоставлять оружие, потом мы выгрызали из них гаубицы, затем выгрызали системы ПВО, Marder. Ну, такая страна. Есть специфика, нужно ее учитывать", – говорит Кулеба.

Глава МИД выразил мнение, что для Берлина был бы "идеальным" вариант, когда Украина получит "Леопарды" от третьих стран, но не от Германии.

"Будем работать со всеми, кто готов дать хотя бы один танк, чтобы это стало как можно быстрее реальностью", – сказал Кулеба.

Проблема с поставкой танков Leopard в Украину

Германия как производитель танков Leopard до сих пор отказывается поставлять Украине эти машины. При этом в Берлине утверждают, что не получили запросов разрешить поставку танков Украине из других стран, имеющих у себя Леопарды.

Существует мнение, что Германия уклоняется от передачи танков и не спешит позволить другим странам это сделать, поскольку опасается, что вместо Леопардов, отданных Украине, европейские страны перейдут на американские "Абрамсы".

Пока вопрос поставки "Леопардов" Украине не решен, в Польше уже начнутся тренировки украинских экипажей. Когда решение по танкам будет принято, экипажи тоже будут уже готовы.

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