Глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила, что этот вопрос еще не задавался.

В Германии высказались о передаче Украине танков Leopard 2 от третьих стран. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство не будет возражать.

У чиновницы спросили о реакции правительства Германии, если Варшава самостоятельно передаст боевые машины Киеву.

"Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути", - цитирует ответ Бербок издание LCI.

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Стоит отметить, что у главы МИД Германии уточнили, не будет ли Берлин возражать, если Польша передаст Украине Leopard. В свою очередь дипломат указала, что ее правильно услышали.

Танки для Украины - что известно

Киев обратился к странам-союзницам с просьбой передать танки для украинских военных. Вопрос рассматривался на заседании "Рамштайн" 20 января, но главы оборонных ведомств так и не пришли к решению.

Страны не могут передеть Украине танки без одобрения Германии. Кроме того, Вашингтон также не принял решение о поставках американских танков Abrams.

В то же время украинских военных отправят обучаться работе с Leopard и британских Challenger 2, что может свидетельствовать о положительном для Украины решении в дальнейшем.

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