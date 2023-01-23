Там заверили, что как только получат такие запросы, обработают их быстро, но с соблюдением всех процедур.

Германия не получала запросов от Польши или какой-либо другой страны о разрешении на передачу Украине танков немецкого производства Leopard 2.

Об этом заявил представитель правительства Штеффен Хебестрейт, передает CNN. "По сей день мы не получили запросы, - сказал Хебестрейт - А если они попросят, то есть определенная процедура. Я не могу вам сказать, займет ли это несколько дней или несколько месяцев".

При этом он пообещал, что любой запрос будет "обработан с необходимой скоростью, которая требуется, но, конечно, и с необходимой тщательностью, которой требуют такие процедуры".

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По данным аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, Польша является одной из 13 европейских стран, имеющих на вооружении немецкие танки Leopard 2. Однако для их отправки Украине нужно разрешение Германии.

Хебестрейт попыталсятакже оправдаьб колебания Берлина по поводу поставок танков и заявил, что "стоит взвесить и обдумать множество вещей, прежде чем безрассудно пойти на шаг, о котором потом горько пожалеешь". Он отметил, что другие страны, такие как Испания, также испытывают сомнения по поводу потенциальной передачи танков.

Почему Германия отказалась предоставить Украине Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники не смогли принять решение о передаче танков Leopard 2 Киеву. Он уверяет, что его страна не блокирует это решение, но продолжаются дискуссии.

Писториус дал понять, что Германия проверяет возможности своей промышленности и склады Бундесвера, чтобы немедленно отправить танки в Украину сразу после принятия решения.

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