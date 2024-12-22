Командир танка поделился уникальными подробностями об американском танке Abrams.

Совсем недавно в интернете появились кадры атаки нескольких российских FPV-дронов по украинскому танку Abrams в Курской области. Несмотря на это, экипаж сумел не только выжить, но еще и вернуться обратно на позиции. Хоть и без техники. Командир этого танка из 47 ОМБр рассказал, что в течение примерно двух минут по бронемашине было нанесено где-то 4-6 прямых попаданий FPV-дронов на оптоволокне.

Еще два дрона не попали по цели, а один возможно застрял в сетке, пишет Defense Express. Командир танка подчеркивает, что как бы оккупанты не пытались пробить корпус машины или башню — им это не удалось. Хотя эксперты предполагают, что им все же удалось попасть по двигателю.

На танке, исходя из опубликованного видео в X (Twitter), можно увидеть и "мангал", который служит защитой от беспилотников, и большое количество блоков динамической защиты.

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"Вот почему Abrams впечатляет. Это было бы невозможно на танке серии "Т", - отметил командир. Оккупанты вскоре пытались добить боевую машину еще несколькими БПЛА. Не исключено, что россияне могут захватить ее, так как судьба этого Abrams неизвестна.

Военный же подчеркнул, что критически необходимо каждый из танков оснастить дополнительной защитой — и "динамической", и "антидроновой" сеткой.

"Нам, как экипажу, позволили установить защиту как нам заблагорассудится, мы проанализировали все, что могли, мы проделали огромную работу, и это в конце концов спасло нам жизнь", - заявил военный.

Другие новости об танках Abrams

Ранее УНИАН сообщал, что Украине передали недоукомплектованные танки Abrams. Это подтвердил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Кроме того, бойцы из 47 ОМБР заявили, что Abrams вызывает у оккупантов настоящий ужас.

"Оккупантам остается только одно - быстро бежать или медленно гореть. После доработок от украинских специалистов он еще более защищен и смертоносен", - отмечают военные.

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