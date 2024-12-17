Американский танк видит технику противника на расстоянии до 7 км, поразить цель может за 4 км.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали об особенностях американских танков Abrams, которые имеют на вооружении. По словам военных, этот "монстр" вызывает у российских оккупантов настоящий ужас.

В Телеграмм-канале бригады отмечается, что вражеская пропаганда называет Abrams "устаревшим и неповоротливым", но на самом деле в руках украинских танкистов он становится настоящим ужасом для врага.

"Этот американский монстр становится настоящим ужасом для врага. Потому что когда Abrams вступает в бой, оккупантам остается только одно - быстро бежать или медленно гореть. После доработок от украинских специалистов он еще более защищен и смертоносен", - отмечают военные.

На видео, которое обнародовали военные, рассказывается, что первые Abrams (31 машина) появились в составе ВСУ в сентябре 2023 года. Однако для того, чтобы они правильно работали, нужно было обеспечить определенные элементы защиты.

Командир танка Дмитрий говорит, что в первую очередь были добавлены блоки динамической защиты ARAT, который переслали американские партнеры. Также танк оборудовали динамической защитой "Контакт-1" и тому подобное. По словам Дмитрия, это спасает жизни и защищает технику, в то же время есть нюанс - танк очень тяжелый. В зависимости от модификации и оснащения, его вес составляет 65-68 тонн.

"Один из месседжей российской пропаганды в том, что этот танк очень тяжелый и не проедет по бездорожью. Но практика показывает, что это - ерунда, потому что при своем весе Abrams очень маневренный и быстрый... Имеет много технических преимуществ по сравнению с его советскими аналогами, например, на нем установлены тепловизоры и лазерные дальномеры", - уверяют танкисты.

По словам заместителя командира батальона, военного с позывным "Кордон", Abrams имеет гораздо лучшие ночные прицелы и тепловизионные устройства - видит технику противника на расстоянии до 7 км, поразить может за 4 км. У Abrams есть командирская панорама, интегрированная система управления огнем и прицельные устройства, которые обеспечивают более эффективный обзор поля боя и высокую точность стрельбы. Важной особенностью танка является то, что все механизмы управления оцифрованы, это позволяет экипажу действовать с другими боевыми средствами на поле боя единой системой.

По словам "Кордона", уязвимость танка в современных условиях выявили из-за угроз с воздуха, которых раньше не существовало, - дроны. Также в начале использования этих машин ВСУ случалось, что вражеские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) прошивали американскую технику насквозь. Однако украинские механики дополнительно защитили Abrams - наварили мангалы, сетки и тому подобное.

Экипаж танка - четыре человека, снаряд весит около 30 кг, интервал между зарядками может составлять 6-7 секунд, то есть военный, который этим занимается - очень сильный человек.

"Когда Abrams выезжает на прямой контакт - врагу очень страшно...", - уверяют украинские танкисты.

Украинские военные сбивают "Шахеды" на патрульном катере США

Недавно военные моряки показали, как проходит служба на одном из патрульных катеров класса "Айленд" (Island), который Украине передали США. ВМС получили патрульные катера типа "Айленд" от Соединенных Штатов Америки еще до полномасштабного вторжения. Во время боевых дежурств военнослужащие часто сталкиваются с воздушными целями врага и уничтожают "Шахеды".

На вооружении катера имеют 25-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку Bushmaster и два 12,7 мм пулемета. Экипаж катера - девять бойцов.

Вас также могут заинтересовать новости: