Соответствующая оценка полностью совпадает с выводами американских военных.

Советник по национальной безопасности действующего президента США Джейк Салливан признался, что Украине передали недоукомплектованные танки Abrams. В результате они оказались не очень полезными на поле боя. Об этом он заявил во время форума национальной обороны в США.

По словам Салливана, соответствующая оценка полностью совпадает с выводами американских военных.

Кроме того, он добавил, что Штаты готовы обучать больше украинских пилотов на истребителях F-16, однако этого не происходит из-за нехватки кандидатов в Украине.

Видео дня

Относительно использования ракет ATACMS для поражения целей на территории РФ Салливан оказался сдержанным. По его мнению, это "не панацея для этой войны, а лишь еще одна дополнительная возможность для Киева".

Abrams для Украины

Украинские экипажи, которые работают на поставленных США танках Abrams, рассказали о ряде недостатков бронетехники, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны. В частности, экипажи, обученные в Германии, заявили, что танки не имеют достаточной брони, которая могла бы остановить современное оружие.

Как сообщал УНИАН, отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг считает "чушью" беспокойство о недостатках танков M1 Abrams, которые были переданы Украине.

В октябре стало известно, что Австралия решила отдать Украине десятки танков Abrams M1A1, которые страна вывела из эксплуатации и заменяет новыми M1A2.

Вас также могут заинтересовать новости: