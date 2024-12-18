Отмечается, что даже поддержание этих танков в бою - это большая задача.

Опыт войны в Украине показал, что, несмотря на огневую мощь, производительность и очень высокий уровень защиты, американские танки M1 Abrams не неуязвимы. Об этом пишет The War Zone (TWZ), комментируя получение Тайванем первой партии основных боевых танков M1A2T.

Отмечается, что Abrams не всегда может преодолеть более мягкую почву или более простые дороги, а также, возможно, не лучше всего подходит для городских боев.

"Характер современного поля боя и его бесчисленные угрозы означают, что танковая война в настоящее время не так вероятна, как когда-то, хотя Украина показала, что танк - это не мертвая концепция", - говорится в публикации.

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Указывается, что армия США описывает M1A2T как "самый надежный танк Abrams из когда-либо созданных":

"M1A2T в частности отличается переконфигурированной башней и различными неуказанными модификациями для повышения его выживаемости, модифицированной электрической системой и вспомогательным силовым агрегатом, а также новым каналом передачи данных боеприпасов - используемым при стрельбе программируемыми боеприпасами".

С другой стороны, Abrams - большая, тяжелая, дорогая и требующая интенсивного обслуживания машина. Даже поддержание этих танков в бою - это большая задача, поскольку их газотурбинные двигатели предъявляют значительные требования к топливу, пишет TWZ.

В Defense Express отметили, что, учитывая все это, Abrams лучше сразу называть "тяжелым танком", и именно с этого ракурса оценивать его характеристики и недостатки:

"В случае с понятием "тяжелый танк" подразумеваем все аспекты, то есть что речь о защищенной и тяжелой машине, которая может использоваться скорее в исключительных случаях, как, например, маневренная оборона или же нанесение решающего удара для прорыва вражеской обороны".

Танки Abrams на войне в Украине - актуальное

Напомним, украинские военные поделились, что танки Abrams - "монстры", которые вызывают у российских оккупантов настоящий ужас:

"Когда Abrams вступает в бой, оккупантам остается только одно - быстро бежать или медленно гореть. После доработок от украинских специалистов он еще более защищен и смертоносен".

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