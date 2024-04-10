Причудливая крыша из бронепластин для танка Т-72 в виде панциря черепахи не смогла его спасти.

Россия не перестает удивлять, и выпустила на фронт в районе Красногоровки очередную модификацию танка Т-72, который был прозван "танком-черепахой".

В попытках защититься от украинских дронов, экипаж танка установил огромную крышу из металлических панелей. Сама крыша крепилась на стойках которые не позволяли башне поворачиваться более чем на несколько градусов, но и при этом оставляла ряд зазоров, в которые мог проскользнуть украинских дрон.

В материале Forbes сообщается, что "танк-черепаха" при всех своих недостатках успешно пережил свой первый боевой дебют, и провел колону бронетехники сквозь украинский огонь, чтобы высадить пехоту.

"Стойки, поддерживающие крышу, не позволяли башне поворачиваться более чем на несколько градусов, а также затрудняли любое маневрирование на лесистой или городской местности", — сообщили журналисты.

Стоит отметить, что танк даже сумел развернуться и вернуться в свой ангар. Но к несчастью для него, он уже был замечен украинской разведкой. По данным журналистов, разведка легко отследила танк до базы и передала координаты артиллерии, которая его и уничтожила.

"Построив один из самых странных самодельных автомобилей войны, русские стали слишком известными для своей же пользы. И теперь танк-черепаха разрушен, а его экипаж, возможно, мертв или ранен", — добавили в Forbes.

Учитывая стремительное развитие украинских беспилотников, не исключено, что в будущем мы еще увидим другие причудливые модификации российских танков в попытке избежать гнева украинских беспилотных аппаратов.

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Во время атаки в Терновском районе Донецкой области, российский танк Т-72Б3М, оснащенный множеством систем электронной войны и прозванный "царь-РЭБ", вел атакующую колонну.

Задачей танка было защитить колонну от атак украинских дронов, однако цель не была достигнута. Украинским силам удалось поразить танк с использованием FPV-дрона и захватить его как трофей. У россиян пошло что-то не по плану и сейчас украинские инженеры уже разбирают трофейный танк.

Военно-политический аналитик Александр Коваленко выделил основные факторы, которые, как предполагается, привели к решению России не задействовать на передовой свои широко рекламируемые новейшие танки Т-14 "Армата".

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