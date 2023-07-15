Согласно планам россиян, они намеревались сразу, после вывода с ремонта "Адмирала Нахимова" загнать на верфь "Петра Великого".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что информация о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан" и временный флагман российского флота "Петр Великий" будет списан из состава ВМФ подтверждается.

"Согласно имеющейся информации, ТАРК "Петр Великий" будет списан после того, как завершится ремонт его собрата ТАРК "Адмирал Нахимов". Но в этой истории со списаниями атомных крейсеров, есть несколько нюансов, которые лишь подчёркивают степень кризиса в российском кораблестроении", - написал он.

Коваленко отметил, что с 2014 он пристально наблюдал за процессом ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов".

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"Его отправили на ремонт в 1997 и он до сих пор на нём находится. Разумеется, у многих возникает вопрос, а причём здесь "Пётр Великий"? ТАРК "Пётр Великий" является последним кораблём пр.1144, находящимся в строю российского флота. При этом, находясь в строю, он ещё в 2019 году требовал вывода на ремонт, но место для отправки на ремонт было занято его калекой... коллегой ТАРК "Адмиралом Нахимовым", - сообщил эксперт.

По его словам, согласно планам россиян, они намеревались сразу, после вывода с ремонта "Нахимова" загнать на верфь "Петра Великого". Но это по планам, которые у россиян никогда не выполнялись. И причиной тому была неспособность России завершить ремонт настолько сложного корабля.

"Поначалу, пресс-служба "Севмаша" обещала сдать ТАРК "Адмирал Нахимов" в 2019-м, но когда, что-то пошло не так, зам-министра обороны россии Алексей Криворучко обещал сдать "Нахимова" в 2022, затем заговорили о 2023-м... Корабль нуждавшийся в срочном ремонте ещё 5 лет назад, продолжал всё это время оставаться в строю. Результат? Информация о планах его списать. И это не удивительно, ведь если не смогли завершить за 26 лет ремонт "Нахимова", то, что будет с "Петей", которому до сих пор места нет на верфи?" - отметил Коваленко.

Российский флот - последние новости

В апреле сообщалось, что флагман Северного флота РФ тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" могут списать из-за того, что его модернизация потребует неоправданно высоких затрат.

Российские пропагандистские ресурсы объявили о планах врага наносить удары по Украине из новопостроенного малого ракетного корабля "Циклон". Он способен выпускать восемь ракет "Калибр", но на испытаниях не выпустил ни одного снаряда.